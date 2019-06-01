السبت 1 يونيو 2019 21:40
شاهد: بعد واقعة الـ "VAR": استقبال الأبطال للاعبي الوداد المغربي
حظي فريق الوداد البيضاوي المغربي، السبت، باستقبال جماهيري كبير فور وصوله إلى المغرب رغم فشله في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
استقبال الأبطال للاعبي الوداد المغربي:
- أظهرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي الوداد، وجود مجموعة كبيرة من جماهير الوداد أمام مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث هتفت للاعبين فور خروجهم من المطار.
- توافد الآلاف من جمهور الوداد الرياضي، إلى المطار، مرددين الأهازيج والأغاني التشجيعية للاعبين والمستوى المتميز الذي ظهروا عليه في نهائي أبطال إفريقيا.
التوجه لمحكمة التحكيم الرياضية:
- يعتزم الوداد البيضاوي المغربي، التوجه لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على خلفية تعطل تقنية الفيديو (الفار) في المباراة النهائية لأبطال أفريقيا 2019 والتي جمعته مع الترجي الرياضي التونسي، مساء الجمعة.
- أكد السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السبت، بالرباط، أنه تقرر مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية لتقديم جميع الاعتراضات والوثائق بشأن المباراة التي جمعت أمس الجمعة بين فريقي الوداد والترجي التونسي، برسم إياب نهاية عصبة أبطال أفريقيا.
- أضاف السيد لقجع، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع المكتب المديري للجامعة، الذي انعقد بحضور ممثلين عن فريق الوداد البيضاوي أنه سيتم التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية يوم 4 من يونيو/حزيران والذي سيخصص للمآل القانونية لمباراة الترجي والوداد.
- جاء تتويج الترجي باللقب بعد رفض الوداد استكمال إياب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس، بسبب اعتراض لاعبيه على تعطل تقنية (الفار) التي كان من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.
- رفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، ما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.
- امتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهدف، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.
- استمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الأفريقي (الكاف) بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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