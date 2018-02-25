الأحد 25 فبراير 2018 09:42
شاهد: بطولة السباحة للمكفوفين في أنطاليا التركية
انطلقت، السبت، في مدينة ألانيا التابعة لولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بطولة السباحة للمكفوفين.
وحضر مراسم انطلاق البطولة، مدير شؤون خدمات الشباب والرياضة في أنطاليا، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للمكفوفين التركي، أورخان طانري قولو.
ويشارك في البطولة 89 رياضيًا، في فئات السباحة الحرة والفراشة والظهر.
ومن المرتقب أن تنتهي البطولة، اليوم الأحد، بعد تقليد الفائزين بالميداليات، على أن يتم اختيارهم للانضمام لصفوف المنتخب الوطني لاحقًا.
المصدر
الأناضول