فيروس كورونا
الجمعة 13 مارس 2020 22:15

شاهد: بسبب كورونا.. مؤذن في الكويت يصدح "الصلاة في بيوتكم"

تداول نشطاء مواقع التواصل، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر صوت مؤذن في أحد المساجد في الكويت وهو يختم الآذان بـجملة "الصلاة في بيوتكم".

جاء ذلك عقب قرار وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر".

وأوضحت في البيان بأن "صلاة الجمعة تسقط عن المسلمين في حال انتشار وباء، وطالبت المواطنين بصلاة الظهر في منازلهم".

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 100 حالة بعد اكتشاف 20 حالة اليوم.   

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن 15 حالة من المعلن عنهم اليوم مرتبطة بالسفر إلى إيران وهم تحت الحجر الصحي وحالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الامريكية وهي لمواطنة كويتية والثانية لمواطن كويتي عائد من المملكة المتحدة والثالثة لمواطنة كويتية عائدة من إسبانيا والاثنين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة عائدة من أذربيجان.       

وأعلن وزير الاعلام الكويتي اليوم الجمعة إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق البلاد اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر وفي حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل
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الكويت

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