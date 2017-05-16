الثلاثاء 16 مايو 2017 20:41
شاهد: بريطاني يخطط للقفز ببدلة طيران من ارتفاع 13 ألف متر
يسعى بريطاني لتحقيق رقم قياسي جديد في القفز من ارتفاع 42 ألف قدم بـ "بدلة طيران".
وسوف يقفز فريزر كورسان "42 عاما" وهو مهندس سابق في مجال السلامة الجوية مرتين مرتديا "بدلة طيران" في محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد يفوق الرقم القياسي الحالي "37 ألف قدم".
ومن المقرر أن تجرى التجربة الأولى في الولايات المتحدة والثانية في كندا من منطاد على ارتفاع 42 ألف قدم أي ما يعادل 12 ألفا و800 متر.
وستجرى المحاولة الأولى في 22 مايو/ أيار والثانية في 29 من الشهر ذاته مع مراعاة الظروف الجوية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز