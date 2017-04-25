الثلاثاء 25 أبريل 2017 22:14
شاهد: بريطاني يحطم زجاج سيارة لإنقاذ كلب أوشك على النفوق
حطم بريطاني زجاج سيارة كانت متوقفة في مرآب بعد أن شاهد كلب يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع الهواء داخل السيارة.
واستخدم كليف أوكسلي/49 عاما/ أداة معدنية لتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة بعد أن شاهد صديقه الكلب وهو يوشك على النفوق في المرآب بمنطقة كورنوال.
وكانت مالكة السيارة وهي سائحة تزور البلد توقفت أمام مطعم بيتزا لأكثر من ساعة ونصف، وتركت الكلب داخل قفص مغلق في السيارة تحت درجة حرارة تبلغ 52 درجة مئوية.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية