اللاجئون السوريون
الأربعاء 27 يونيو 2018 19:18

شاهد: برنامج لتعليم أطفال اللاجئين السوريين بلبنان في "الفترة المسائية"

انقطع الطفل السوري مؤيد النهار عن الدراسة لمدة عامين في مدينة الرقة التي دمرتها الحرب؛ لكنه وجد نافذة جديدة للأمل في موطنه الحالي ببلدة بر إلياس اللبنانية.

هذا الصبي البالغ من العمر 13 عاماً هو واحد من بين حوالي 770 من أطفال اللاجئين السوريين في البلدة الذين يتلقون تعليمهم من خلال برنامج ترعاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويشمل هذا البرنامج إقامة فصول دراسة إضافية في المدارس العامة في فترات مسائية مخصصة لأطفال اللاجئين.

كما ينتظم بعض الأطفال في الفصول الدراسية مع نظرائهم اللبنانيين في الفترات الصباحية المعتادة.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، بينهم حوالي نصف مليون طفل في سن المدرسة.

وتقول الأمم المتحدة إن 200 ألف طفل لا يحصلون على التعليم بعد فرارهم من الحرب في سوريا.

وتم تسجيل حوالي 350 مدرسة في لبنان في برنامج الفترة المسائية لإتاحة فرصة التعليم لأكثر من 150 ألفا من أطفال اللاجئين السوريين، حسبما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتوضح المفوضية أن معدل التسجيل للانتظام في هذه الفصول ارتفع منذ بدء البرنامج في عام 2011.

وقال مؤيد موجها حديثة للأطفال الذين لا يحصلون على تعليم إن من الأفضل لهم أن يتعلموا مضيفا أن التعليم سيؤمن لهم مستقبلهم وأحلامهم.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
لبنان
تعليم
أطفال
سوريا
اللاجئون السوريون
الحرب
الفترة المسائية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: السويد تسحق المكسيك وتصعدان سويا لدور 16 في كأس العالم
Thumbnail
شاهد: ألمانيا حاملة اللقب تودع كأس العالم من الدور الأول

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم