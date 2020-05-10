شاهد: برلماني مصري يعتدي على فريق طبي.. ومدونون "جاي ياخد اللقطة"
وكان النائب عجينة قد نشر عبر حسابه على فيسبوك مقاطع لزيارته للمستشفى، واتهامه للطاقم الطبي بالإهمال.
وقال عجينة إنه يمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام؛ مطالبًا مدير المستشفى بتقديم استقالته، ومؤكدًا أنه سيتوجه إلى وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.
سيادة النائب إلهامي عجينة بيلف في المستشفى في ثقة تامة لا كمامة ولا جلوفز ولا حاجة— Youssef Al Quaranticino (@yosefjo1510) May 10, 2020
ترامب المفروض يتصل بيه لأنه شكله خابز المصل عنده في البيت
واحتفى مدونون بردود أفعال الأطباء العاملين بالمستشفى ورفضهم لإهانات عجينة، فيما اتهمه آخرون بالقول "جاي ياخد اللقطة".
دكاتره المستشفى ال دخلها النايب الهامي عجينه دول طيبين والله مفهمش غير دكتور عضم ودكتور- باطنه نوعا ما- ال ادوله ف وشه— Bakry (@abdobakry367) May 10, 2020
انا لو منهم كنت هقوله تعالا اتفضل البس كمامه وجلافز فيه حاله اشتباع كورونا بص عليها معانا
كان هيعملها ع روحه
وبكل بساطه هيجري بره المستشفى
في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنائب، يتهم فيه الأطباء بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة، الأمر الذي نفاه الأطباء.
#الشروق| بعد أزمة عجينة.. وكيل «صحة الدقهلية» يزور مستشفى شربين: متضامن مع الفريق الطبيhttps://t.co/YtlWfs6Zf9#إلهامي_عجينة pic.twitter.com/wvgw8ZXnGe— Shorouk News (@Shorouk_News) May 10, 2020
أراد أن يقوم بدور "رقابي".. مشاجرة بين النائب إلهامي عجينة والطاقم الطبي بمستشفى #شربين العام pic.twitter.com/RhmVxXgBj8— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 10, 2020
"تعدى على الفريق الطبي".. مستشفى #شربين العام ترد على زيارة النائب #إلهامي_عجينة pic.twitter.com/LLFiYO1u8y— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 10, 2020
وأصدرت مستشفى شربين بيان ردت فيه على اتهامات النائب، رافضة وصف المستشفى بالإهمال ومطالبة بعدم التدخل في عملهم.
وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها بيان أن عجينة قد حضر السبت الماضي في الساعة السادسة مساء إلى المستشفى، بحضور المدير المناوب ونائب المدير؛ لمتابعة حالة محجوزة في قسم الباطنة (مريض من مركز بلقاس محل إقامة النائب).
وأضاف البيان أن عجينة حضر مرة أخرى إلى المستشفى في تمام العاشرة مساء أول من أمس الجمعة، لمتابعة التعامل مع الحالة، وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان الفريق الطبي يعد المريض لعمل أشعة مقطعية.
وبعد زيارة النائب المثيرة للجدل، زار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سعد مكي، مستشفى شربين العام، ورفض تصرف عجينة جملة وتفصيلا، وتضامن مع الأطباء والممرضين.