فيروس كورونا
الأحد 10 مايو 2020 20:33

شاهد: برلماني مصري يعتدي على فريق طبي.. ومدونون "جاي ياخد اللقطة"

البرلماني إلهامي عجينة أثار لغطا واسعا على مواقع التواصل بعد زيارته لمستشفى شربين العام
البرلماني إلهامي عجينة أثار لغطا واسعا على مواقع التواصل بعد زيارته لمستشفى شربين العام
مواقع التواصل
هاجم مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي النائب في البرلمان المصري، إلهامي عجينة، بعد تعديه لفظيًّا على الطاقم الطبي بمستشفى شربين، في محافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة.

وكان النائب عجينة قد نشر عبر حسابه على فيسبوك مقاطع لزيارته للمستشفى، واتهامه للطاقم الطبي بالإهمال.

وقال عجينة إنه يمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام؛ مطالبًا مدير المستشفى بتقديم استقالته، ومؤكدًا أنه سيتوجه إلى وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.

واحتفى مدونون بردود أفعال الأطباء العاملين بالمستشفى ورفضهم لإهانات عجينة، فيما اتهمه آخرون بالقول "جاي ياخد اللقطة".   

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنائب، يتهم فيه الأطباء بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة، الأمر الذي نفاه الأطباء.

وأصدرت مستشفى شربين بيان ردت فيه على اتهامات النائب، رافضة وصف المستشفى بالإهمال ومطالبة بعدم التدخل في عملهم.

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها بيان أن عجينة قد حضر السبت الماضي في الساعة السادسة مساء إلى المستشفى، بحضور المدير المناوب ونائب المدير؛ لمتابعة حالة محجوزة في قسم الباطنة (مريض من مركز بلقاس محل إقامة النائب). 

وأضاف البيان أن عجينة حضر مرة أخرى إلى المستشفى في تمام العاشرة مساء أول من أمس الجمعة، لمتابعة التعامل مع الحالة، وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان الفريق الطبي يعد المريض لعمل أشعة مقطعية.

وبعد زيارة النائب المثيرة للجدل، زار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سعد مكي، مستشفى شربين العام، ورفض تصرف عجينة جملة وتفصيلا، وتضامن مع الأطباء والممرضين.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
صنداي تايمز تروي خفايا قصة سقوط رامي مخلوف في سوريا
Thumbnail
لماذا تفشى الوباء يا سيادة الوزيرة؟
Thumbnail
نجل عمرو أديب في حجر صحي على نفقة "تحيا مصر" وأبوه يهاجم الغلابة (فيديو)
Thumbnail
ثلاث دول خليجية طلبت مساعدة إسرائيل ضد "كورونا".. تعرف عليها
Thumbnail
سلطات البحرين توقف ندوة ضد التطبيع بعد بدايتها بدقائق (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. صنداي تايمز تروي خفايا قصة سقوط رامي مخلوف في سوريا
  2. نجل عمرو أديب في حجر صحي على نفقة "تحيا مصر" وأبوه يهاجم الغلابة (فيديو)
  3. ثلاث دول خليجية طلبت مساعدة إسرائيل ضد "كورونا".. تعرف عليها
  4. سلطات البحرين توقف ندوة ضد التطبيع بعد بدايتها بدقائق (فيديو)
  5. شاهد: برلماني مصري يعتدي على فريق طبي.. ومدونون "جاي ياخد اللقطة"