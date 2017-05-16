بيرلسكوني وفارق العمر
الثلاثاء 16 مايو 2017 15:17

شاهد: برلسكوني يصف زوجة ماكرون بـ "الأم الجميلة"

علق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، مازحا على فارق العمر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، ووصف زوجة ماكرون " بالأم الجميلة".

وقال برلسكوني الإثنين خلال فعاليات انتخابية في مدينة مونزا بالقرب من ميلانو "لدينا شاب يبلغ من العمر 39 عاما، تولى رئاسة فرنسا ويحظى بخبرة مهنية جيدة ولكنه فوق كل ذلك لديه أم جميلة أخدت بيده منذ أن كان صبيا".

ويبلغ ماكرون من العمر 39 عاما، في حين تبلغ زوجته بريجيت ماكرون 64 عاما.

أما برلسكوني نفسه ليس بغريب عن فارق العمر، إذ أن فرانشيسكا باسكال، صديقته أصغر منه بـ 49 عاما.

يذكر أنه جرى محاكمة برلسكوني لاتهامه بممارسة الجنس مع قاصر، ولكن تم تبرئته لنقص الأدلة، ومع ذلك ربما يمثل برلسكوني للمحاكمة مجددا لاتهامه بتقديم رشى لشهود النفي في القضية.  

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
ماكرون
زوجة
فارق
أكبر
بريجيت ماكرون
فرنسا
برلسكوني

اقرأ أيضا

Thumbnail
في مصر.. ابحث مع الشرطة عن وزير داخلية سابق!
Thumbnail
شاهد: طفلة تنجو من موت محقق بعدما دهستها سيارة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة