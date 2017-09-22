براكين
الجمعة 22 سبتمبر 2017 12:39

شاهد: بركان يجبر الآلاف على مغادرة قراهم في إندونيسيا

اضطر آلاف القرويين إلى مغادرة قراهم القريبة من بركان جبل "آغونغ" في مدينة بالي إلى ملاجئ مؤقتة بعد تحذير خبراء بأن البركان قد ينفجر قريبا.

وذكرت وكالة الحد من مخاطر الكوارث في بالي إنه تم إجلاء أكثر من 6 آلاف قروى من سبع قرى قريبة من البركان.

وضاعف مسؤولون إندونيسيون من حجم المنطقة المحظور التحرك فيها حول البركان في الجزيرة السياحية، ورفعوا مستوى التأهب للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقالت الوكالة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث يوم الاثنين إن السكان يجب أن يبقوا على بعد ستة كيلومترات من البركان، وعلى بعد 7.5 كيلومترا إلى الشمال والجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

وأضافت أن منطقة الحظر يجب أن تكون خالية من كافة الأنشطة المجتمعية، وأن يكون السكان مستعدين لعملية الإخلاء في وقت قصير.

وذكرت الوكالة أن هناك زيادة مستمرة في الأنشطة الزلزالية بالإضافة إلى رصد انفجارات من فوهة البركان يبلغ ارتفاعها 50 مترا.

المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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