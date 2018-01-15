شاهد: بركان بالي ينفث رمادا لمسافة 2500 متر في السماء

ذكرت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث الإندونيسية أن بركان "جبل أغونغ" في جزيرة بالى أطلق أعمدة سميكة من الرماد لمسافة 2500 متر في السماء، الاثنين في أحدث ثوران له.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، إن الثوران كان قصيرًا ولم تسفر عنه أي إصابات، مشيرًا إلى أن مطار الجزيرة الدولي يعمل بشكل طبيعي.

وكانت السلطات قد رفعت التحذير إلى أعلى مستوى في 27 نوفمبر/تشرين ثان، وطلبت إجلاء حوالي 100 ألف شخص.

يذكر أن أخر ثوران لـ"جبل أغونغ"، الذى يبلغ طوله 3031 مترًا، استمر لمدة عام منذ عام 1963 وحتى 1964، ما أسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية والانفجارات البركانية.