الدوري الإسباني الممتاز
الأحد 12 يوليو 2020 00:03

شاهد: برشلونة يواصل مطاردة الريال بفوز صعب على بلد الوليد

واصل برشلونة مطاردته للمتصدر ريال مدريد بفوز صعب على مضيفه بلد الوليد بهدف وحيد، السبت، في مباراة ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 15 من تسديدة قوية للتشيلي أرتورو فيدال، بعد استغلاله لتمريرة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بهذه النتيجة، قلص برشلونة الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة، وبات في رصيده 79 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة.

وتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 39 في المركز الرابع عشر بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
إصابة نجم السينما الهندية أميتاب باتشان بفيروس كورونا
Thumbnail
سمكة قرش تنهي حياة راكب أمواج في أستراليا (فيديو)
Thumbnail
لغز الرؤوس المقطوعة يثير الذعر في مالي (فيديو)
Thumbnail
مصر: السلطات تصادر الطائرات الورقية وتحظرها في الإسكندرية
Thumbnail
رسالة من المجلس العالمي للكنائس إلى أردوغان بشأن إعادة آيا صوفيا مسجدا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: برشلونة يواصل مطاردة الريال بفوز صعب على بلد الوليد
  2. إصابة نجم السينما الهندية أميتاب باتشان بفيروس كورونا
  3. سمكة قرش تنهي حياة راكب أمواج في أستراليا (فيديو)
  4. لغز الرؤوس المقطوعة يثير الذعر في مالي (فيديو)
  5. مصر: السلطات تصادر الطائرات الورقية وتحظرها في الإسكندرية