الأحد 12 يوليو 2020 00:03
شاهد: برشلونة يواصل مطاردة الريال بفوز صعب على بلد الوليد
واصل برشلونة مطاردته للمتصدر ريال مدريد بفوز صعب على مضيفه بلد الوليد بهدف وحيد، السبت، في مباراة ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
جاء هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 15 من تسديدة قوية للتشيلي أرتورو فيدال، بعد استغلاله لتمريرة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
بهذه النتيجة، قلص برشلونة الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة، وبات في رصيده 79 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة.
وتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 39 في المركز الرابع عشر بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات