السبت 29 سبتمبر 2018 22:21
شاهد: برشلونة يواصل إهدار النقاط في الليغا
واصل فريق برشلونة مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بعد تعادله مع ضيفه أتليتك بيلباو بهدف لكل منهما في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 14 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد أتليتك بيلباو إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر.
وأنهى بيلباو الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 41.
ومع حلول الدقيقة 84 أدرك الإسباني الجنسية صاحب الأصول المغربية منير الحدادي التعادل لبرشلونة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية