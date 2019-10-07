الدوري الإسباني
الاثنين 7 أكتوبر 2019 01:46

شاهد: برشلونة يمطر شباك إشبيلية برباعية ويصعد لوصافة "الليغا"

أمطر فريق برشلونة، الأحد، مرمى ضيفه إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، صعد برشلونة للوصافة بعدما ارتفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السادس.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 27 لينجح برشلونة في إحراز التقدم عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز.

وفي الوقت الذي بحث فيه إشبيلية عن التعادل، أضاف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ولم يمر على الهدف الثاني طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق نجح الفرنسي عثمان ديمبلي في تسجيل الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة.

ومع حلول الدقيقة 78 ترك الأرجنتيني ليونيل ميسي بصمته بتسجيله للهدف الرابع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد رونالد أجورو وديمبلي في الدقيقتين 87 و88 ليلعب برشلونة الدقائق الاخيرة من المباراة بتسعة لاعبين.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الدوري الإسباني
كرة القدم
إشبيلية
برشلونة

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