الاثنين 22 يناير 2018 01:17
شاهد: برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويبتعد بالصدارة
واصل برشلونة ابتعاده في صدارة الدوري الإسباني، عقب فوزه الكبير على مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد في الأسبوع العشرين.
وبعد شوط أول من دون اهداف افتتح إيفان راكيتيتش خماسية البرسا في الدقيقة التاسعة والخمسين.
بعدها بخمس دقائق أضاف ميسي الهدف الثاني. وبعد خمس دقائق أخرى سجل لويس سواريز الهدف الثالث.
وابتعد ميسي بالنتيجة إلى أربعة أهداف في الدقيقة الثمانين، وقبل نهاية الوقت الأصلي بقليل اختتم سواري خماسية برشلونة.
وبفوزه رفع البرسا رصيده إلى أربع وخمسين نقطة في صدارة الليغا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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