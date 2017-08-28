الدوري الإسباني
الاثنين 28 أغسطس 2017 20:34

شاهد: برشلونة يقدم ديمبلي رسميا في كامب نو

قال عثمان ديمبلي إنه لا يشعر بالضغط بعد انضمامه إلى برشلونة الإسباني في صفقة قياسية ليصبح ثاني أغلى لاعب كرة قدم على مر العصور.

وقدم برشلونة لاعبه الجديد البالغ من العمر 20 عاما، والقادم من بروسيا دورتموند في صفقة قد تصل إلى 147 مليون يورو، نحو 176 مليون دولار، أمام أكثر من 17 ألف متفرج في استاد كامب نو.

وقال الجناح الفرنسي ديمبلي للصحفيين "سوق الانتقالات يمضي بجنون لكنني هنا للعمل بشكل جيد في الملعب ولمساعدة فريقي، لا أشعر بالضغط بسبب هذه الأرقام بل أشعر بسعادة للوجود هنا".

وسطع اسم ديمبلي بعد موسم واحد مع رين الفرنسي لينضم إلى دورتموند مقابل 15 مليون يورو الصيف الماضي وتعاقد معه برشلونة بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

لكن لاعب منتخب فرنسا لا يعتقد أنه جاء ليملأ الفراغ الذي تركه البرازيلي نيمار في كامب نو، وأوضح "يوجد اختلاف كبير بيني وبين نيمار. هو من أفضل لاعبي العالم وأنا يافع جدا وأتطور يوما بعد يوم وأسعى للتحسن، وهم يحتاجون إلى لاعب في مركزه واستدعوني وسأعطي كل ما لدي للنادي".

وتأجل تقديم ديمبلي لمدة ساعة بسبب مشاكل في الإجراءات مع دورتموند وانزعج بعض المشجعين من هذا التأخير.

وهتف مشجعون ضد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وطالبوه بالاستقالة بينما أظهروا دعمهم للرئيس الأسبق خوان لابورتا.

المصدر
رويترز
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برشلونة الإسباني
عثمان ديمبلي

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