الأربعاء 5 أبريل 2017 23:49
شاهد: برشلونة يزيد أوجاع إشبيلية بثلاثية رائعة
فاز برشلونة بثلاثية دون رد على إشبيلية بعد عرض هجومي رائع (الأربعاء) وبفضل هدفين من ليونيل ميسي وأخر من لويس سواريز في غضون ثماني دقائق.
وسجل سواريز هدفا رائعا في الدقيقة 25 من ركلة خلفية بعد عمل رائع من ميسي وبعدها تعاون مع المهاجم الأرجنتيني ليسجل الأخير الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.
وأحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 33 ليزيد أوجاع إشبيلية الذي كان ينافس بقوة على اللقب قبل شهر لكنه سرعان ما انهار خلال الأسابيع الأخيرة ليخفق في الفوز بأي مباراة من الست الأخيرة في كل المسابقات.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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