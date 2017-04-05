الدوري الإسباني الممتاز
الأربعاء 5 أبريل 2017 23:49

شاهد: برشلونة يزيد أوجاع إشبيلية بثلاثية رائعة

فاز برشلونة بثلاثية دون رد على إشبيلية بعد عرض هجومي رائع (الأربعاء) وبفضل هدفين من ليونيل ميسي وأخر من لويس سواريز في غضون ثماني دقائق.

وسجل سواريز هدفا رائعا في الدقيقة 25 من ركلة خلفية بعد عمل رائع من ميسي وبعدها تعاون مع المهاجم الأرجنتيني ليسجل الأخير الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.

وأحرز ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 33 ليزيد أوجاع إشبيلية الذي كان ينافس بقوة على اللقب قبل شهر لكنه سرعان ما انهار خلال الأسابيع الأخيرة ليخفق في الفوز بأي مباراة من الست الأخيرة في كل المسابقات.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الدوري الإسباني
برشلونة
أشبيلية
ميسي
سواريز

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: فلسطينيون يبنون "قُدسا قديمة" لتصوير مسلسل تلفزيوني
Thumbnail
صور: عبد الحميد اليوسف.. فقد زوجته وأطفاله وأخويه في مجزرة خان شيخون

الأكثر قراءة

  1. شاهد: فتاة شجاعة تنقذ رهينة من الذبح وتصيب الخاطف
  2. شاهد: كيف استنجدت ناقة بصياد لإنقاذ صغيرها؟
  3. شاهد: لاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب
  4. شاهد: لاعب ينقذ حارس مرمى الفريق المنافس من الموت
  5. شاهد: خنازير تمزق ثعبانًا التهم أحد صغارها