الاثنين 29 يناير 2018 01:09
شاهد: برشلونة يحول تأخره بهدف إلى فوز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين
حول برشلونة الإسباني تأخره أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف إلى فوز بهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما (الأحد) في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني.
تقدم ألافيس في الدقيقة 23 عن طريق المهاجم جون جيديتي وتعادل برشلونة في الدقيقة 72 بهدف لويس سواريز ثم أحرز ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة 84.
ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي وتجمد رصيد ألافيس عند 19 نقطة في المركز السابع عشر مع مديره الفني أبيلاردو فيرنانديز.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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