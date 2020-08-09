دوري أبطال أوربا
الأحد 9 أغسطس 2020 01:12

شاهد: برشلونة يتخطى نابولي بثلاثية ويبلغ ربع نهائي أبطال أوربا

تأهل برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوربا، إثر فوزه على نظيره نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف، السبت، في مباراة إياب دور الـ 16 من البطولة الأوربية.

بدأ نابولي المباراة بنية هجومية واضحة، وتمكن من تهديد مرمى مارك تيرشتيغن بكرة للبلجيكي درايس ميرتينز ارتطمت بالقائم.

ومن أول فرصة حقيقة، نجح برشلونة في افتتاح النتيجة عبر رأسية للمدافع كليمونت لينغليت، في الدقيقة 10.

واستغل الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من التخبط لمدافعي نابولي، ليسجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 23، بعد مجهود فردي رائع.

وواصل ميسي هوايته في إرباك دفاع نابولي، ليحصل على ركلة جزاء، نفذها الأوروغوياني لويس سواريز محرزا منها الهدف الثالث عند الدقيقة 45.

وفي الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر الشوط الأول، احتسب حكم المباراة التركي جونيت شاكير ركلة جزاء أخرى، سجل منها لورنزو إنسيني هدف نابولي الوحيد.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على ملعب سان باولو في إيطاليا، ليبلغ الفريق الإسباني الدور القادم منتصرا بمجموع اللقاءين بأربعة أهداف لهدفين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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