الأحد 28 أبريل 2019 00:01
شاهد: برشلونة بطلا للدوري الإسباني بعد فوزه على ليفانتي
توج فريق برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، والمرة 26 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه ليفانتي 1- صفر في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.
التفاصيل:
- النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، سجل هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 62، ليرفع رصيد أهدافه إلى 34 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري.
- برشلونة ضمن التتويج باللقب رغم تبقي ثلاث مباريات له في الدوري هذا الموسم، بعد أن رفع رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام أتلتيكو مدريد، لاسيما وأنه يتفوق على الأتلتيكو في المواجهات المباشرة بينهما.
- سيلعب برشلونة الأربعاء القادم ضد ليفربول في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوربا، فيما سيواجه بلنسية في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 من مايو/ آيار المقبل.
المصدر
وكالات
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