فرنسا
الجمعة 29 سبتمبر 2017 15:01

شاهد: برج إيفل يحتفل بوصول عدد زائريه إلى 300 مليون

احتفل برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس بوصول عدد زائريه إلى 300 مليون شخص، منذ افتتاحه أمام الجماهير عام 1889.

وعلت الأضواء البرج الشهير البالغ ارتفاعه 324 مترا، بينما رفعت عليه لافتة كتبت بالأضواء تشير إلى أنه وصل حاجز 300 مليون زائر.

وقد استطاع برج إيفل، الذي يطلق عليه أيضا "السيدة الحديدية"، الصمود أمام العديد من الحروب والكوارث التي وقعت في فرنسا في القرن العشرين.

ويزور برج إيفل سنويا نحو 7 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، وبهذا فإنه يعد المعلم صاحب أكبر عدد من الزائرين في العالم. وتضيئه نحو 20 ألف مصباح كهربائي.

المصدر
رويترز
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