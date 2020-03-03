شاهد: بدائل المصافحة بالأيدي بعد انتشار فيروس كورونا

ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور بروس إيلورد، يصافح بكوعه تحسّبًا لعدوى فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا في دول عدة بعد الصين، منها كوريا الجنوبية وتايوان وإيران وإيطاليا وفرنسا، بدأ الناس يتحرجون من المصافحة بالأيدي تجنّبًا للعدوى، مبتكرين طرقًا جديدة للمصافحة.

من ذلك أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر رفض -في اجتماع بشأن الهجرة أمس الإثنين- مصافحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مكتفيًا بالتلويح لها بالرغم من أنها تقف إلى جواره.

في وقت ما قبل كورونا، كان تصرف زيهوفر سيؤخذ عليه، لكن مع 150 حالة إصابة مؤكدة في ألمانيا، يعد تصرف وزير الداخلية مقبولًا، ولذلك ضحكت ميركل وهي تقول "لقد فعلت شيئًا صائبًا".

في إيطاليا، طلب مفوض الدولة الخاص لملف كورونا، أنجيلو بوريلي، الفرنسيين لتقليل انفتاحهم الاجتماعي هذه المدة، حتى تمر موجة كورونا بسلام.

ونصح وزير الصحة الفرنسي، أوليفر فيران، بالتخفف من الأحضان والقبلات.

وفق مديرة التعليم الطبي بجامعة أنجليا روسكين، نيكي ميلنر؛ فإن يد الشخص تحمل نحو 3200 بكتيريا تنتمي إلى 150 نوعًا بكتيريًا مختلفًا، ونصافح الآخرين بمتوسط 15 ألف مرة خلال العمر، ما يضاعف نسبة البكتريا والعوامل المسببة للأمراض.

ولعدم إيذاء مشاعر من يمد يده للمصافحة، ناهيك عمن يجرؤ على التقبيل، رأينا أمثلة من المصافحة الجديدة أو المستحدثة، ما أطلق عليها البعض "مصافحة ما بعد كورونا". حبث غيّر فيروس كورونا بعض العادات الاجتماعية المتعارف عليها، ومنها شكل المصافحة.

في السياق، نصح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرورة غسل الأيدي درءًا لخطر العدوى التي حصدت مئات الأرواح.

على الوتر ذاته، عزف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وشدّد على ضرورة غسل الأيدي؛ لكسر دائرة العدوى وحماية النفس والآخرين من انتقال الفيروس.

An update following PM @BorisJohnson's visit to Public Health England @PHE_uk to meet those working on coronavirus. pic.twitter.com/IfRx2CzwX9 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 1, 2020

وترى مديرة الأوبئة الجائحة بمنظمة الصحة العالمية، سيلفي براد، أن بدائل المصافحة بالأيدي أجدى نفعًا في الحد من العدوى.

We need to adapt to this new disease #COVID19 https://t.co/SiCL6dX2dQ — Dr Sylvie Briand (@SCBriand) March 1, 2020

من جانبه، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم،عن 8739 حالة إصابة خارج الصين من 61 دولة حول العالم، فضلًا عن 127 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأكد أدهانوم أن غسل الأيدي يسهم بدرجة كبيرة في الوقاية من الفيروس، وأن الأسئلة الكثيرة المرتبطة باحتمالية الإصابة بالعدوى لا يمكن الإجابة عنها بشكل عام، موضحًا أن الإجابة تتعلق بالحالة الصحية للشخص وأين يقيم وهل يوجد في محيطه مصابون أم لا، وهذه حالات تختلف من شخص إلى آخر.

ومن الطرق المعتمدة في غسل الأيدي للوقاية من البكتريا والفيروسات، طريقة يزكيها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، وموجزها في الخطوات التالية:

الطريقة المثلى لغسل الأيدي والوقاية من العوامل الممرضة وفق مركز CDC الأميركي

وفي عزاء وفاة والدة المطرب السوري، جورج وسوف، لم يغب هاجس كورونا، ما حدا به لكتابة لافتة "عذرًا.. حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل.. التوقيع: كورونا".

في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف،

هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين.

رحم الله أمّ أبو وديع.❤️ pic.twitter.com/ExS2s457Pw — نيشان (@Neshan) February 29, 2020

ونشر المطرب اللبناني، راغب علامة، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك مقطع فيديو قصير، وفيه يتبادل مع بعض أصدقائه المصافحة "بالأرجل" نيابة عن الأيدي، وذلك لتجنب حدوث العدوى.

يذكر أن شركة فايزر المصنّعة للعقاقير الطبية، قالت أمس، إنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات طورتها الشركة، ومن الممكن أن تثبط فيروسات كورونا.

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