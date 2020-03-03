فيروس كورونا المستجد
الثلاثاء 3 مارس 2020 17:49

شاهد: بدء إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية بسبب كورونا

إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية بسبب كورونا
مواقع التواصل
نشر طالب سوداني في مدينة ووهان الصينية، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق عملية إجلائه مع طلاب سودانيين آخرين من المدينة وتوجههم نحو المطار لمغادرة الصين.

ومن المتوقع أن يتم وضع الطلاب القادمين من ووهان الصينية في حجر صحي فور دخولهم البلاد حسب تصريح سابق لمسؤول في وزارة الصحة السودانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقفات احتجاجية عدة من أهالي الطلاب الذين طالبوا الحكومة السودانية لأكثر من مرة بإجلاء أبنائهم في أسرع وقت ممكن.

المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا المستجد
السودان

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