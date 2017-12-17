الدوري الألماني لكرة القدم
الأحد 17 ديسمبر 2017 00:48

شاهد: بايرن ينتزع فوزا صعبا بهدف نظيف من شتوتغارت

انتزع بايرن ميونخ فوزا صعبا من مضيفه شتوتغارت 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ويدين بايرن ميونخ بالفضل في هذا الفوز للاعبه توماس مولر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 وللحارس زفن أولريتش الذي تصدى لركلة جزاء سددها تشادراك أكولو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 41 نقطة ليعزز موقع في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد شتوتغارت عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر. 

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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بايرن ميونيخ
شتوتغارت
الدوري الألماني

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