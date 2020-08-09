دوري أبطال أوربا
الأحد 9 أغسطس 2020 01:30

شاهد: بايرن يسحق تشيلسي برباعية ويتأهل لثمانية أبطال أوربا

بلغ بايرن ميونخ الألماني الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوربا، بعد أن جدد فوزه على تشلسي الإنجليزي بأربعة أهداف لهدف، السبت، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوربا.

وفرض البايرن سيطرته على أجواء اللقاء من بدايته، ونجح في تسجيل هدف أول مبكر من ركلة جزاء نفذها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عند الدقيقة 10.

وأسفر ضغط أصحاب الأرض عن تسجيل هدف ثان في الدقيقة 24، حمل توقيع الكرواتي إيفان بيريسيتش، من كرة حاسمة مررها المتألق ليفاندوفسكي.

وعرفت الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول تحسنا نسبيا لأداء لاعبي تشلسي، الذي تمكن من تقليص الفارق بهدف أحرزه المهاجم تامي أبراهام في الدقيقة 44.

وواصل البايرن أفضليته المطلقة على المباراة في شوطها الثاني، وأضاف هدفين آخرين عبر الفرنسي كورينتين توليسو، وليفاندوفسكي في الدقيقتين 76 و83.

وكان البايرن قد أنهى مواجهة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج منتصرا بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز الفريق الألماني مكانه المعتاد بين الثمانية الكبار، بفضل فوزه بمجموع المباراتين بسبعة أهداف لهدف وحيد.

ويلتقي بايرن ميونخ في الدور القادم برشلونة الإسباني، المتأهل على حساب نابولي الإيطالي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
الإمارات تجمع شمل عائلة يهودية بعد فراق 15 عاما (فيديو)
Thumbnail
شاهد: برشلونة يتخطى نابولي بثلاثية ويبلغ ربع نهائي أبطال أوربا
Thumbnail
تغريدة للسفارة الأمريكية في بيروت تعرب عن تأييدها للمتظاهرين
Thumbnail
عشرات الأسر السودانية تفترش "الأسفلت" بسبب السيول (فيديو)
Thumbnail
السجن 20 عاما لأمريكيين متهمين بمحاولة إسقاط رئيس فنزويلا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: بايرن يسحق تشيلسي برباعية ويتأهل لثمانية أبطال أوربا
  2. الإمارات تجمع شمل عائلة يهودية بعد فراق 15 عاما (فيديو)
  3. شاهد: برشلونة يتخطى نابولي بثلاثية ويبلغ ربع نهائي أبطال أوربا
  4. تغريدة للسفارة الأمريكية في بيروت تعرب عن تأييدها للمتظاهرين
  5. عشرات الأسر السودانية تفترش "الأسفلت" بسبب السيول (فيديو)