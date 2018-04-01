الأحد 1 أبريل 2018 00:01
شاهد: بايرن ميونيخ يسحق دورتموند بسداسية لكن التتويج يتأجل
سحق بايرن ميونيخ، ضيفه بروسيا دورتموند بسداسية نظيفة (السبت) إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف؛ لكن حامل اللقب عليه الانتظار لأسبوع آخر قبل أن يحصد لقب الدوري الألماني.
وفي شوط أول مذهل أحرز ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري هدفين، وأضاف جيمس رودريغيز وتوماس مولر وفرانك ريبري ثلاثة أهداف أخرى لبايرن الذي يحل ضيفا على اشبيلية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا (الثلاثاء) المقبل.
ورفع بايرن رصيده إلى 69 نقطة متقدما بفارق 17 نقطة على شالكه قبل ست جولات على النهاية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز