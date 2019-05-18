السبت 18 مايو 2019 22:03
شاهد: بايرن ميونيخ بطلا لـ 'بوندسليغا' للسابعة على التوالي
أحرز بايرن ميونخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت، السبت، لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند.
بايرن ميونيخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم:
- مدد بايرن، الذي يملك فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه رازن بال شبورت لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل، رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 29.
- مع تسجيل المخضرمين فرانك ريبري والهولندي أرين روبن هدفين في آخر مباراة لهما في الدوري مع بايرن ووصول اللاعب الفرنسي إلى اللقب التاسع في البطولة ليصبح أول من يفعل ذلك على الإطلاق كان الانتصار رائعا لكوفاتش.
- قضى المدرب الكرواتي موسمه الأول مع بايرن تحت الضغط وما زال يحيط الغموض بمستقبله رغم امتداد عقده حتى 2021.
- مع تقدمه بفارق نقطتين فقط على دورتموند دخل بايرن المباراة وهو يرغب في تفادي أية مشاكل.
- في شوط أول سيطر عليه تماما افتتح كينغسلي كومان التسجيل في الدقيقة الرابعة وأهدر بايرن العديد من الفرص لمضاعفة الفارق.
- أدرك فرانكفورت التعادل عبر الفرنسي سيباستيان ألير في الدقيقة 50 لكن آماله في المركز الرابع لم تدم سوى دقائق إذ أحرز ديفيد ألابا وريناتو سانشيز هدفين في الدقيقتين 53 و58 ليستعيد صاحب الأرض التقدم.
- شارك ريبري، الذي انضم إلى بايرن في 2007، وروبن، الذي جاء بعد ذلك بعامين، في الشوط الثاني وأحرزا الهدفين الرابع والخامس على الترتيب في وداع مثالي.
- تجاوز ريبري اللاعبين السابقين مثل فيليب لام وباستيان شفاينشتايجر وأوليفر كان ومحمد شول وآخرين الذين حصدوا لقب الدوري ثماني مرات.
- نال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن لقب هداف الدوري للمرة الرابعة برصيد 22 هدفا.
- أنهى دورتموند الدوري في المركز الثاني وله 76 نقطة بعد فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ.
- سينضم رازن بال شبورت وباير ليفركوزن صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب إلى بايرن ودورتموند في دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل.
- تأهل مونشنغلادباخ وفولفسبورغ وفرانكفورت إلى الدوري الأوربي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية