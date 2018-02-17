الدوري الألماني لكرة القدم
السبت 17 فبراير 2018 20:32

شاهد: بايرن ميونخ ينتزع فوزا بشق الأنفس من فولفسبورغ

نفذ روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 90 بنجاح ليقود بايرن ميونخ المتصدر للفوز 2-1 على مستضيفه فولفسبورغ (السبت) وذلك في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وحقق بايرن فوزه العاشر على التوالي في الدوري رغم تأخره بهدف دانييل ديدافي المبكر وإنقاذ كون كاستيلس حارس فولفسبورغ ركلة جزاء سددها أرين روبن في بداية الشوط الثاني.

وأدرك ساندرو فاغنر التعادل لبايرن ثم هز ليفاندوفسكي الشباك من ركلة جزاء أخرى بعد خطأ من الشاب جيان-لوكا إيتر ضد روبن ليبتعد الفريق البافاري بفارق 21 نقطة في الصدارة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الدوري الألماني لكرة القدم
بايرن ميونيخ
فولفسبورج
ليفاندوفسكي

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