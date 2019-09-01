الأحد 1 سبتمبر 2019 00:00
شاهد: بايرن ميونخ يكتسح ماينز بسداسية في "البوندسليغا"
اكتسح فريق بايرن ميونخ، السبت، ضيفه ماينز بستة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الألماني لكر القدم (البوندسليغا).
التفاصيل
- تقدم ماينز مبكرًا بهدف عن طريق الهولندي جان بول بويتوس في الدقيقة 6.
- عاد بايرن ميونخ ليستعرض قوته بسداسية عبر الفرنسي بنيامين بافارد والنمساوي دافيد ألابا والكرواتي إيفان بيريسيتش والفرنسي كينغسيلي كومان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكندي ألفونسو ديفيز في الدقائق 36 و45 و54 و64 و78 و81.
بهذه النتيجة، ارتقى بايرن للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 7 نقاط في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما ظل ماينز دون رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
ويتصدر المسابقة فريق لايبزيغ برصيد 9 نقاط.
ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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