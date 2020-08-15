دوري أبطال أوربا
السبت 15 أغسطس 2020 01:06

شاهد: بايرن ميونخ يسحق برشلونة 8-2 ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوربا

سحق بايرن ميونيخ منافسه برشلونة 8-2 في دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم في واحدة من أبرز مباريات البطولة عبر تاريخها، ليتأهل إلى قبل النهائي.

ووضع توماس مولر بايرن في المقدمة في الدقيقة الرابعة ليعطي إشارة إلى ما سيحدث في المباراة، ورغم أن برشلونة أدرك التعادل سريعا عبر هدف عكسي كوميدي من ديفيد ألابا وأهدر فرصتين سهلتين بعدها للتقدم في النتيجة فإن بايرن سرعان ما أثبت أنه لا يقاوم.

وسجل كل من إيفان بريشيتش وسيرجي غنابري وأضاف مولر هدفه الشخصي الثاني في غضون عشر دقائق لينهي الفريق الألماني الشوط الأول لصالحه 4-1.

ولم تتوقف الأهداف بعد الاستراحة إذ قلص لويس سواريز الفارق لبرشلونة في الدقيقة 57 لكن هذا الهدف لم يمنح الفريق القطالوني أي إحساس بأنه لديه فرصة للعودة للمباراة.

وأنهى يوشوا كيميش تحركا من ألفونسو ديفيز ليسجل الهدف الخامس بينما سجل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول أهدافه وبعدها أضاف البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ، ثنائية خلال ثلاث دقائق ليضاعف من إذلال النادي الإسباني.

وسيلتقي بايرن ميونخ، الذي فاز باللقب آخر مرة عام 2013، في قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من آخر مباريات دور الثمانية التي ستجمع غدا السبت بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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