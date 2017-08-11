فنون
الجمعة 11 أغسطس 2017 10:02

شاهد: بالونات تتفاعل مع الزوار في معرض بلندن

يعرف الفن بقدرته على التأثير في الناس وتحريكهم.. لكن عرضا فنيا جديدا في لندن يمكنه تحريك ذاته ،إذ يتألف من مجموعة من الأجسام الكروية التي تحلق ذاتيا وتتفاعل مع الزائرين.

العرض يحمل اسم (+/- هيومان) ويقام في قاعة راوندهاوس بلندن ويتعاون فيه مصمم رقصات ومجموعة فنية عالمية.

مثل الطائرات بدون طيار، تم تزويد عدة بالونات بمحركات دفع صغيرة وبنظام تتبع للحركة يتيح لها التعرف على الزائرين والتفاعل معهم.

ويبحث نظام تتبع الحركة في الأجسام الكروية عن شخص للتفاعل معه، وهو يتيح للأجسام المحلقة إيجاد مسار للوصول إلى ذلك الشخص، فإن تحرك الشخص تجاوبت وتفاعلت معه واتخذت "قرارا " بالتحرك.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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