تهويد القدس
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 12:06

شاهد: بالمقلوبة .. احتجاجات في الأردن ضد قرار ترمب بشأن القدس

تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، للاحتجاج بـ"طريقتهم الخاصة" على قرار ترمب بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأحضر متطوعون أطباق "المقلوبة" الشعبية الشهيرة في العالم العربي، وتم جلب الطعام كرمز على المقاومة والتضامن مع الفلسطينيين.

وتصاعد البخار من أطباق المقلوبة الشهية المكونة من الأرز واللحم، حين تم قلبها رأسًا على عقب بينما تُعزف الموسيقى وتتجمع حشود حولها، في احتجاج غريب وخاص على قرار ترمب بشأن وضعية القدس.

وجلب متظاهرون عشرات من الأواني المليئة بطبق "المقلوبة" الشعبي خارج مقر السفارة الأمريكية، حيث تناولوا وجبة بينما كانوا يهتفون بشعارات موالية للفلسطينيين ومناهضة للولايات المتحدة.

ونظمت التظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وتواصلت الاحتجاجات والاشتباكات بأرجاء الشرق الأوسط منذ إعلان ترمب في السادس من ديسمبر/كانون أول الجاري.

و"المقلوبة" طبق شعبي شرقي، يحتوي على الأرز والدجاج أو اللحم والخضروات في وعاء ثم يقلب رأسا على عقب في طبق، ومن ثم أطلق على الوجبة "المقلوبة".

يشار إلى أن حوالي نصف سكان الأردن من أصول فلسطينية.

وأنهى قرار ترمب عقودًا من السياسة الأمريكية المتبعة بشأن القدس، ما أدى لموجات غضب ورفض في الشارع العربي والإسلامي وحول العالم، وإدانات وانتقادات حتى من دول حلفاء لأمريكا، وقلق وتحذيرات دولية.

المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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