الاثنين 22 يوليو 2019 23:17
شاهد: "بالسباب والأحذية" فلسطينيون يطاردون سعوديًا يزور إسرائيل
طرد فلسطينيون مقدسيون السعودي المدعو "محمد سعود" من داخل باحات المسجد الأقصى لدى دخوله إليه مساء اليوم الإثنين.
التفاصيل:
- تداول ناشطون على منصات التواصل مقاطع فيديو قالوا إنها للناشط الإعلامي السعودي محمد سعود المشارك في زيارة وفد صحفي عربي إلى إسرائيل.
- تعرفت مجموعة من المصلين عليه لدى دخوله المسجد الأقصى وطارده بعضهم.
- سبوه ونعتوه بالمطبع الصهيوني. وسعود هو أكاديمي يدرس في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود في الرياض وواحد من ستة إعلاميين وكتاب عرب من العراق ومصر والأردن يزورون إسرائيل برعاية الخارجية الإسرائيلية.
- كان سعود قد منح إذاعة الجيش الإسرائيلي حديثا إذاعيا قال فيه باللغة العبرية إنه يحب إسرائيل ويشعر بأن الإسرائيليين مثل عائلته.
- موقع إسرائيل بالعربية قال إن ناشطا إعلاميا سعوديا يزور إسرائيل قال في حديث مع إذاعة غالاتس الإسرائيلية إن الشعب الإسرائيلي يشبه شعبه. كما اعتبر الناشط الإعلامي السعودي الشعب الإسرائيلي مثل عائلته، معبراً عن حبه لدولة إسرائيل وحلمه بزيارة القدس.
المصدر
الجزيرة مباشر
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