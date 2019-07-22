فلسطين المحتلة
الاثنين 22 يوليو 2019 23:17

شاهد: "بالسباب والأحذية" فلسطينيون يطاردون سعوديًا يزور إسرائيل

طرد فلسطينيون مقدسيون السعودي المدعو "محمد سعود" من داخل باحات المسجد الأقصى لدى دخوله إليه مساء اليوم الإثنين.
التفاصيل:
  • تداول ناشطون على منصات التواصل مقاطع فيديو قالوا إنها للناشط الإعلامي السعودي محمد سعود المشارك في زيارة وفد صحفي عربي إلى إسرائيل.
  • تعرفت مجموعة من المصلين عليه لدى دخوله المسجد الأقصى وطارده بعضهم.
  • سبوه ونعتوه بالمطبع الصهيوني. وسعود هو أكاديمي يدرس في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود في الرياض وواحد من ستة إعلاميين وكتاب عرب من العراق ومصر والأردن يزورون إسرائيل برعاية الخارجية الإسرائيلية.
  • كان سعود قد منح إذاعة الجيش الإسرائيلي حديثا إذاعيا قال فيه باللغة العبرية إنه يحب إسرائيل ويشعر بأن الإسرائيليين مثل عائلته.
الناشط الإعلامي السعودي محمد سعود أثناء إدلائه بحديث لإذاعة إسرائيلية
  • موقع إسرائيل بالعربية قال إن ناشطا إعلاميا سعوديا يزور إسرائيل قال في حديث مع إذاعة غالاتس الإسرائيلية إن الشعب الإسرائيلي يشبه شعبه. كما اعتبر الناشط الإعلامي السعودي الشعب الإسرائيلي مثل عائلته، معبراً عن حبه لدولة إسرائيل وحلمه بزيارة القدس.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
السعودية
صحفي سعودي
الأقصى
التطبيع مع إسرائيل

اقرأ أيضا

Thumbnail
وفاة معتقلين اثنين في مصر بعد ظروف احتجاز مزرية
Thumbnail
ليبيا: قوات الوفاق تعلن صد محاولات حفتر التقدم نحو طرابلس

الأكثر قراءة

  1. وفاة معتقلين اثنين في مصر بعد ظروف احتجاز مزرية
  2. ليبيا: قوات الوفاق تعلن صد محاولات حفتر التقدم نحو طرابلس
  3. واشنطن تعاقب مشتري نفط إيران والرغبة في إبرام اتفاق معها تبتعد
  4. بريطانيا تعلن عن قوة أوربية لحماية الملاحة بمضيق هرمز
  5. شاهد: "بالسباب والأحذية" فلسطينيون يطاردون سعوديًا يزور إسرائيل