الاثنين 28 أكتوبر 2019 01:51
شاهد: بالاس يفرض التعادل على أرسنال في مباراة شهدت جدلا
اكتفى أرسنال بالتعادل 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، إذ حرم حكم الفيديو المساعد صاحب الأرض من هدف الفوز المتأخر عبر سقراطيس باباستاثوبولوس.
التفاصيل
- استطاع سقراطيس الانقضاض على كرة شاردة اثر ركلة ركنية قبل النهاية لكن الهدف لم يحتسب بسبب وقوع مخالفة خلال الإعداد له من قبل كالوم تشامبرز ضد جاري كاهيل.
- قال أوناي إيمري مدرب أرسنال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لم أفهم رد فعل الحكم وتقنية حكم الفيديو. الأسبوع الماضي، لم يتم اللجوء لتقنية حكم الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لنا (أمام شيفيلد يونايتد) لكننا نحترم ذلك.
- تقدم أرسنال 2-صفر في أول تسع دقائق عبر ثنائي الدفاع سقراطيس وديفيد لويز. وسجل سقراطيس من ركلة ركنية بعد فشل بالاس في إبعاد الخطورة وبعدها بنحو 106 ثوان، انطلق شريكه في مركز قلب الدفاع ديفيد لويز نحو القائم البعيد ليسجل في المرمى إثر ركلة ثابتة أخرى.
- أشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء لويلفريد زاها لادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل تشامبرز لكن حكم الفيديو المساعد تدخل وأبلغ الحكم أنها ركلة جزاء نفذها لاعب الوسط لوكا ميليفويفيتش بنجاح.
- بدأ بالاس الشوط الثاني بشكل أفضل من منافسه وأدرك التعادل في الدقيقة 52 بضربة رأس من جوردان أيو عند القائم البعيد بعد تمريرة عرضية من جيمس مكارثر.
- أخرج أوناي إيمري مدرب أرسنال لاعبه جرانيت تشاكا وسط صيحات الاستهجان من الجماهير ضد اللاعب السويسري.
- لم يتعامل القائد الغاضب بسهولة مع ردود الفعل حيث وضع يده على أذنه قبل أن يخلع قميصه ويركض إلى خارج الملعب وسط تعالي الصيحات.
- انتهت المباراة بطريقة سيئة عندما التحم ماتيو غندوزي مع زاها بعنف ليمنع هجمة مرتدة لبالاس قبل النهاية. ودخل اللاعبان في شجار محدود وتلقى اللاعب الفرنسي بطاقة صفراء.
- تركت النتيجة أرسنال في المركز الخامس بانتصارين فقط في آخر سبع مباريات متراجعا بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي فاز على بيرنلي أمس السبت.
- يحتل بالاس المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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