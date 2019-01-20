شاهد| باسيل: الشيخ تميم كسر حصار قطر والقمة العربية

أمير قطر والرئيس اللبناني خلال القمة العربية الاقتصادية في بيروت

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، عن سعادته بالمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية ببيروت، مؤكدا أنها جاءت حرصا على العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات.



التفاصيل: الشيخ تميم قال في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

أمير قطر: كان قراري المشاركة طبيعيًا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرًا للبنان قيادة وشعبًا على استضافتها.

قطر أعلنت خلال القمة عن ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار لمبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، من إجمالي 200 مليون دولار قيمة رأسماله. سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها. pic.twitter.com/B6axV4tR60 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 20, 2019 كسر الحصار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قال في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن أمير قطر كسر الحصار المفروض على بلاده، ووصل إلى بيروت في مبادرة لكسر الحصار عن القمة. خلفيات: القمة الاقتصادية العربية انطلقت في دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم الأحد، في ظل غياب معظم القادة العرب، الذين اعتذروا عن المشاركة شخصيًّا، وأوفدوا ممثلين عنهم.

شارك على مستوى الزعماء إلى جانب رئيس البلد المضيف ميشال عون، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فيما مثلت باقي الدول برؤساء حكومات أو وزراء.

مشاركة أمير قطر في القمة تأتي في وقت تعصف بالخليج منذ يونيو/حزيران 2017 أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب" رغم نفي الأخيرة لذلك.