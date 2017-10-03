فرنسا
الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 14:48

شاهد: باريس خالية من السيارات في معركتها ضد التلوث

اعتبرت عمدة باريس آن هيدالغو أن القضاء على التلوث في العاصمة باريس معركة حياة أو موت، بعد أن حازت باريس عام 2015 على لقب "أقذر هواء" بين عواصم العالم.

وللعام الثالث على التوالي، تحارب مدينة النور التلوث بيوم "باريس بلا سيارات"، وفي إطار مكافحة تلوث الهواء والتقليل من الهواء السام وعوادم السيارات التي تملأ المدينة وتحاصر مواطنيها بشكل مخيف.

وكانت جميع الشوارع في باريس خالية من السيارات، الأحد، ما سمح للعائلات والسياح للتحرك بحرية على الطرق وحول معالم العاصمة الفرنسية مثل برج إيفل والشانزليزيه.

وعلى الرغم من هطول الأمطار، كان الآلاف من المشاة والراكضين وراكبي الدراجات يحتلون أعلى مستوى في شارع تشامبس إليسيس الخالي من السيارات، والذي يعتبر عادة طريقا رئيسيا شرقا وغربا لأحد أفضل الأحياء في باريس، حيث ينطلق من ساحة الكونكورد إلى قوس تريومف.

وتم تشجيع الباريسيين على استخدام المركبات غير الآلية، حيث تم السماح فقط للمركبات الخاصة بالمعوقين وسيارات الأجرة والنقل العام بالتداول فيما بين الساعة 0900 إلى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش.

ويعد يوم الاحد الخالي من السيارات جزءا من سلسلة من التحركات الصديقة للبيئة التي قامت بها عمدة باريس بعد عدة حلقات من الضباب الدخاني المضطرب في باريس على مر السنين.

المصدر
رويترز
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باريس بلا سيارات
شوارع خالية من السيارات
مكافحة تلوث الهواء
عمدة باريس
عوادم سيارات

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