تصفيات كأس العالم
الجمعة 6 أكتوبر 2017 20:17

شاهد: باراغواي تعزز آمالها بالتأهل للمونديال بهدفين في كولومبيا

مكن منتخب باراغواي من تخطي نظيره الكولومبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما فجر الجمعة بملعب "الميتروبوليتانو"، بمدينة "بارانكويلا" الكولومبية

ضمن منافسات الجولة الـ 17 بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وبادر منتخب كولومبيا بالتسجيل عن طريق رادميل فالكاو في الدقيقة 79، قبل أن ينجح منتخب باراغواي في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق أوسكار كاردوزو وأنطونيو سانابريا في الدقيقتين 89 و91 من عمر المباراة.

وارتفع رفع رصيد منتخب باراغواي بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب التصفيات، خلف بيرو صاحبة المركز الخامس بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 26 نقطة في المركز الرابع.

ويلتقي منتخب باراغواي مع فنزويلا فجر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر التصفيات بينما يحل منتخب كولومبيا ضيفاً على بيرو.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
باراغواي
كولومبيا
كأس العالم

اقرأ أيضا

Thumbnail
أمريكا ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان
Thumbnail
شاهد: حضور نسائي لافت في معرض للسيارات الفاخرة بالسعودية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم