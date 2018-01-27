ذكرى ثورة 25 يناير
السبت 27 يناير 2018 04:28

شاهد: باحث مصري يروي قصته من ثورة يناير إلى الحكم بالإعدام

قال الباحث المصري أحمد عبد الباسط أحد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر إن الحكم تم في قضية بدون حادث قتل فعلي، ما دفع النشطاء إلى تسميتها #إعدام _بالنية.

وقال عبد الباسط، وهو باحث في الفيزياء وأحد المشاركين في ثورة يناير إن قضيته (174 عسكرية) تحدثت عنها جميع المنظمات الحقوقية، وإنها بدأت في أبريل/نيسان 2015 بعد القبض على مجموعة من الشباب وإخفائهم قسريا وتم استجوابهم تحت التعذيب، وأصدرت الداخلية بيانا زعمت أنها قبضت على خلية تخطط لأعمال إرهابية رغم أنه لا يوجد أي حادث قتل في القضية فأطلق النشطاء هاشتاج #إعدام _بالنية".

وأضاف "عبد الباسط"، المقيم في الولايات المتحدة بعد الحكم عليه بالإعدام: أنه صدر حكم إعدام غيابي بحقي نظرا لوجودي خارج مصر واتهموني بتمويل هذه الخلية وحضوري بحق 6 من الشباب جميعهم من طلبة الجامعات، والتهمة نية القيام بأعمال إرهابية وهذا أمر غير موجود في أي قانون بالعالم".

وناشد عبد الباسط المنتمين لثورة يناير أن يتحدثوا عن هذه القضية قبل أن ينفذ حكم الإعدام بحق المقبوض عليهم كما حدث في قضايا سابقة.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
قتل
إعدام
محكمة عسكرية
ثورة 25 يناير
حكم غيابي
تمويل
التعذيب

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد.. أولى صور المستشار هشام جنينة بعد الاعتداء عليه
Thumbnail
 انتهاكات عديدة لقوانين الانتخابات المصرية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم