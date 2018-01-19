الجمعة 19 يناير 2018 01:00
شاهد: بابا الفاتيكان يوقف موكبه للاطمئنان على شرطية سقطت عن حصانها
تعرضت شرطية من قوة الخيالة في تشيلي إلى حادث بعد أن سقطت من على ظهر الحصان الذي كانت تمتطيه لتأمين موكب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الذي يزور البلاد حاليا.
وأمر البابا فرنسيس قائد سيارته الخاصة بالتوقف بعد أن لاحظ سقوط الشرطية على الأرض بعد أن أصيب حصانها بحالة هياج لدى مرور موكب البابا.
وترجل البابا فرنسيس من سيارته ووقف لعدة دقائق على الرصيف وهو يتبادل معها الحديث إلى أن وصلت سيارة إسعاف لنقلها.
وقال مسؤولون إن إصابات الشرطية ليست خطيرة.
المصدر
رويترز (578501
كلمات مفتاحية