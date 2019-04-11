شاهد: بابا الفاتيكان يركع ويقبل أقدام زعماء جنوب السودان

في لفتة درامية، ركع البابا فرنسيس، الخميس، بعد اجتماع غير مسبوق في الفاتيكان لتقبيل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين وحثهم على عدم العودة إلى حرب أهلية.

التفاصيل: البابا حث رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق الذي تحول إلى زعيم للمتمردين ريك مشار وثلاثة نواب آخرين للرئيس على احترام الهدنة والالتزام بتشكيل حكومة وحدة الشهر المقبل.

جمع الفاتيكان زعماء جنوب السودان على مدى 24 ساعة من الصلاة والوعظ أمس الأربعاء في محاولة لرأب الانقسامات المريرة.

اللقاء غير العادي، أعلن الفاتيكان أنه تم بناء على اقتراح رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، لمحاولة دعم اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين كير ومشار في أيلول/سبتمبر الماضي. إلى جانب مشار، شارك في الخلوة ثلاثة من المعينين لمنصب نائب الرئيس، وفقا لاتفاق السلام.

الفاتيكان أعلن أن الأعضاء الثمانية في مجلس الكنائس في جنوب السودان شاركوا أيضا في الخلوة الروحية.

ذكر الفاتيكان أن الخلوة هدفها "توفير فرصة مثمرة للتأمل والصلاة، وأيضا للّقاء والمصالحة"، للمسؤولين عن العمل من أجل مستقبل ورخاء شعب جنوب السودان. خلفيات: تعد دولة جنوب السودان التي تأسست في عام 2011 أحدث دولة في العالم، عبر استفتاء شعبي.

أدى الانقسام الذي حدث عام 2013 بين كير ونائبه السابق مشار إلى اندلاع حرب أهلية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالي أربعة ملايين شخص.

وقعت الأطراف المتحاربة اتفاق سلام في سبتمبر/ أيلول 2018 صمد حتى الآن، رغم قيام جماعات مختلفة بخرقه. وانهارت العديد من اتفاقيات السلام الأخرى التي تم توقيعها سابقا.

الاتفاق دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار لتشكيل حكومة وحدة في 12 مايو أيار. لكن البنود الأساسية، ومن بينها دمج قواتهما، لم تنفذ.