الفاتيكان
الاثنين 1 يناير 2018 12:11

شاهد: بابا الفاتيكان يتضامن مع ضحايا الكنيسة المصرية في آخر قداس بـ2017

آخر صلاة تبشيرية هذا العام، كانت فرصة كي يرسل البابا فرانسيس رسالة للإعراب عن تضامنه وعزائه لضحايا الهجوم الذي شهدته مصر قبل يومين.

وأعرب البابا فرانسيس عن تعازيه للأشقاء في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية عقب الهجمات التي وقعت يوم الجمعة الماضي في ضاحية حلوان جنوبي القاهرة.

وتسبب الهجوم على كنيسة ومتجر قريب، يمتلكه مسيحي، في مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وقال البابا " أصلي من أجل أن يتقبل الرب أرواح الضحايا، ويقوي الجرحى وأقاربهم والمجتمع، ويهدي قلوب أرباب العنف".

ولوح فرانسيس من النافذة لآلاف المصلين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس ظهر اليوم الأحد، وهو آخر قداس له في عام 2017.

وقال "دعونا لا ننسى اليوم أن نشكر الله على العام الذي مر للتو وعلى كل خير تلقيناه، جيد أن نستغرق بعض الوقت في التأمل في كل شيء طيب تلقيناه من الله هذا العام، ونشكره".

وتابع "وإذا ما واجهنا اختبارات أو صعوبات، نشكر الله لأنه ساعدنا في تلك الأوقات، اليوم يوم شكر، ولكم جميعا أتمنى لكم يوم أحد طيب ونهاية هادئة للعام.. أشكر لكم أمنياتكم ودعواتكم، واصلوا الدعاء لي من فضلكم".

المصدر
أسوشيتد برس
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