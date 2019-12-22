شاهد: انهيار والد "شهيد الشهامة" المصري فور نطق الحكم على قاتله
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوالد شهيد الشهامة المصري، وهو ينهار بعدما قضت محكمة الطفل بشبين الكوم (بمحافظ المنوفية)، اليوم الأحد، بالسجن 15 عامًا على راجح واثنين من شركائه في الجريمة، وهو الحكم القابل للاستئناف بهدف تخفيف العقوبة، وفق الناشطين.
ويظهر والد محمود في الفيديو وهو يصرخ قائلًا "حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. دُول (هؤلاء) يعيشوا وابني يموت؟ هوا ده العدل؟ يشهد ربنا عليكم. انهاردة انتصر الظلم على العدل. ماتت البراءة والنخوة".
وكانت عائلة محمود وأصدقائه ومستخدمي منصات التواصل، طالبوا بالقصاص لمحمود وإعدام راجح ورفاقه الذي شاركوا في قتل محمود، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن محاولات أسرة الجاني التلاعب في القضية وتقديم مستندات مزورة تثبت أنه لم يتجاوز سن 18 سنة، ما يستوجب تطبيق قانون الطفل عليه، وبالتالي الإعفاء من عقوبة الإعدام، حسبما قال الناشطون.
لحظة الحكم علي راجح قاتل #محمود_البنا #شهيد_الشهامه pic.twitter.com/l0ZJVzAbRu— ANWAR ASHOUR (@ashour_anwar) December 22, 2019
قصة محمود
عُرف محمود (18 عامًا) باسم "شهيد الشهامة" بعدما دفع حياته ثمنًا لمحاولته حماية إحدى فتيات منطقته من التحرش.
أما محمد راجح (19 عامًا) المتهم بالقتل والتحرش، فقد انتفضت منصات التواصل على مدار الأيام الماضية مطالبة بإعدامه، ومن على شاكلته.
امتدت المطالبات إلى معاقبة أسرة راجح (الشاب الجامعي المدلل)، وبالتحديد والدته التي يقال عنها إنها "تكره خلفة البنات"، وفق ناشطين.
الجاني والمجني عليه، كلاهما من مدينة تلا في محافظة المنوفية بدلتا مصر، وشهدت المدينة عدة وقفات من الأهالي تطالب بإعدام راجح ورفقائه الذين سددوا طعنات نافذة لمحمود حتى الموت.
جنازة محمود (طالب بالصف الثاني الثانوي)، تحولت إلى مظاهرة طالب فيها المشيعون بإنزال أقصى عقوبة على الجاني.
مع تصاعد الغضب الشعبي، وزيادة التفاعل بمواقع التواصل، أصدر النائب العام في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أمرا بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
مؤخرًا، ارتفعت حدة الغضب على خلفية محاولات أسرة الجاني التلاعب في سن الجاني، وبالتالي الإعفاء من عقوبة الإعدام، وكان محمد الحسيني محامي المتهم الرئيسي، قد أعلن اعتذاره عن عدم حضور المحاكمة عن موكله وذلك قبل أقل من يومين فقط من بدء جلسات المحاكمة.
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خليك واقعي وإنظر حولك!— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 22, 2019
وقعت مجازر هائلة في مصر
منذ جمعة الغضب ٢٨ يناير ٢٠١١
وحتي وقتنا هذا
ولم يحاسب مجرم واحد!
بل تم معاقبة أهالي الضحايا!
والأكثر جنوناً أن الجناة هم من يحكمون الآن!
وحضرتك منتظر عدل؟
العدالة في مصر غائبة
لحين إشعار آخر!!!#حق_البنا_اعدام_راجح#شهيد_الشهامه
#شهيد_الشهامه#حق_البنا_اعدام_راجح— أحمد منصور محمد (@ahmedsohag2000) December 22, 2019
المفروض القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لا يندرج تحت قانون الطفل لأن الحدث اللي حضراتكم بتقولوا عليه ما هو إلا مشروع مجرم سواء كان هو ذاته أو من يسير علي نهجه ويأخد ١٥ سنة ممكن تقل لخمسة فقط وبالتالي ٣ سنوات ميلادية ونلاقيه منور في الشارع .
وإن ظلمك قاضي الأرض فلن يظلمك قاضي السماء... الله يرحمك وينتقم ممن ظلمك 🤲#حق_البنا_اعدام_راجح pic.twitter.com/wS3ho4eeaB— بتاع إنجليزي 🔠🔢 (@Hozyfa_Elashry) December 22, 2019
الله يرحمك يا اخويا 💔💔 يا شهيد الشهامه والرجولة ملش سامحنا معرفنااااش نجيب حقك 😢😢😢 ربنا مش بيسيب حق حد حقك راجع يا قلبى 💔😢#شهيد_الشهامه pic.twitter.com/zMdEb39C1B— Amr Ashraf (@AmrAshr55880961) December 22, 2019
قانون الطفل ده مجرد قانون عقيم يمنع اي حد يا خد حقه حضرتك كده انت بتقول للشباب اقتلوا انا شاب عندي 16عام يعني اقتل واغتصب زي منا عايز منا كده كده طفل لسه صغير وهاخد 15سنه عادي جدا ال15سنه دول كلنا عارفين انها هتصفي علي سنتين بالكتير اووي #حق_البنا_اعدام_راجح pic.twitter.com/Rz8KxRjLE3— Mohmed Essam (@MohmedE31825637) December 22, 2019
نأسف للقضاء الذي لم يعدل— فريده السباعي (@farydaelsebaei) December 22, 2019
نأسف على الشرع الذي لم يطبق
نأسف على غضب 100مليون مصري لم يأخذ لثأرهم أي اعتبار
كنا معاك بقلوبنا .. قضيتك كانت قضيتنا
ودمك كأنه نزف من قلبنا#شهيد_الشهامة#حق_البنا_اعدام_راجح
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تواطئ من أجل ضياع حقك pic.twitter.com/qzHqT1ncqf
حبايب الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة والأخلاق ياريت الكل يدعم الهاشتاجات دول بسرعه مش عايزين ننزل من الترند النهاردة#شهيد_الشهامة#حق_البنا_اعدام_راجح pic.twitter.com/tDd7UkMRCG— محمود البنا (@Mahmoud1Elbana) December 22, 2019
#شهيد_الشهامه— ToTy MohaMed (@ToTa_ToTy33) December 22, 2019
حقك مرجعش في الارض بس ربك مش بيضيع حق مظلوم ابدًا
حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/9VPaCDZiRN