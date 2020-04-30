الانقلاب العسكري
الجمعة 1 مايو 2020 00:53

شاهد: انهيار كوبري تحت الإنشاء بالقاهرة.. واتهامات للهيئة الهندسية في الجيش

انهيار جانب من كوبري في شارع عباس العقاد بمدينة نصر
انهيار جانب من كوبري في شارع عباس العقاد بمدينة نصر
مواقع التواصل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لسقوط جانب من (جسر) للمشاة، قيد الإنشاء، في ميدان الساعة بالقاهرة، وهو من تنفيذ الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

واتهم نشطاء مواقع التواصل الهيئة الهندسية، بالتسرع وتنفيذ عملية البناء دون اتباع المواصفات الهندسية، ما أدى إلى انهيار شبكة الطرق والكباري.

يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق على الكوبري الذي يربط بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة اسم "كوبري هشام بركات"، وهو المدعي العام السابق.

ولقي هشام بركات مصرعه في 29 يونيو/حزيران 2015 بتفجير سيارة مفخخة، واتهم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتورط في اغتيال بركات.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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