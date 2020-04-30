شاهد: انهيار كوبري تحت الإنشاء بالقاهرة.. واتهامات للهيئة الهندسية في الجيش
واتهم نشطاء مواقع التواصل الهيئة الهندسية، بالتسرع وتنفيذ عملية البناء دون اتباع المواصفات الهندسية، ما أدى إلى انهيار شبكة الطرق والكباري.
يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق على الكوبري الذي يربط بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة اسم "كوبري هشام بركات"، وهو المدعي العام السابق.
ولقي هشام بركات مصرعه في 29 يونيو/حزيران 2015 بتفجير سيارة مفخخة، واتهم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتورط في اغتيال بركات.
التسرع بيعمل كده، مشروع كوبري عباس العقاد pic.twitter.com/0qAStMM6kh— Nabil (@anabbil) April 30, 2020
انهيار كوبري عباس العقاد تحت الانشاء والذي تبنيه الهيئة الهندسية للجيش التي استولت على كل المقاولات والانشاءات تخصص كباري تتساقط وطرق مثل البسكوت— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) April 30, 2020
وفي #مصر عشرات شركات المقاولات والاستشاريين الذين إما يجلسون في بيوتهم او يعملون من الباطن تحت امرة الضابط أفندي#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/11YMgObODy
من حوالي شهرين بدأوا يعملوا كوبري في ميدان الساعه .— نحــــــلة 2 (@2_bee22) April 30, 2020
مش عارف لازمه امه ايه وهياخدك منين يوديك فين .
وعلشان تدخل اول عباس العقاد بيطلع عينك زحمه وتراب وقرف وعلشان تخرج من عباس العقاد محتاج معجزه .
المهم بقي ان خرسانه الكوبري ده انهارده وقعت 😆😆😆
خير خرسانات الارض .
انهيار شده وتسليح عمود كوبرى طريق النصر عند عباس العقاد— Amr El Barky (@Boss7502) April 30, 2020
نسأل الله السلامه pic.twitter.com/3bZRXNjbRP
الكباري بقت بتقع قبل ما تنتهي و تشتغل يا ريص 🗣— 🌙🧸 ﮼نـور ﮼stay at home (@Noor25j) April 30, 2020
ميدان الساعه pic.twitter.com/euJRmbOLut
سقوط كوبري ميدان الساعة وهو تحت الانشاء علي العمال ووجود اصابات انا ببنى كبارى كدة💪💪💪 pic.twitter.com/DH39mcfO36— んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@Yakaraby3laua) April 30, 2020
انهيار في كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر قبل افتتاحه وهو ضمن المشروعات اللي بتقوم بيها الهيئة الهندسية بالاسناد المباشر ومتوسط تكلفة إنشاء الكوبري حسب كلام السيسي 400مليون جنيه— Ahmed. (@just_alone_l) April 30, 2020
سبوبة بياخدوا من وراها مليارات وكالعادة المشروعات مش بتكمل شهور وتنهار او حتى قبل الافتتاح#جيش_السبوبة pic.twitter.com/biCzqn4G8s
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