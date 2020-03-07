فيروس كورونا المستجد
السبت 7 مارس 2020 17:55

شاهد: انهيار فندق للحجر الصحي في الصين ومحاصرة المرضى داخله

الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا
مواقع التواصل
قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الحكومة أن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء وأنه بحلول التاسعة مساء جرى انقاذ 23 شخصا.

ولم يُذكر السبب وراء انهيار الفندق.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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