فرنسا
الجمعة 13 أبريل 2018 00:22

شاهد: انهيار جليدي يغطي طريقا في فرنسا

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية شرق البلاد.

وسجل مصور المقطع لحظات الانهيار الجليدي وهو يقترب تدريجيا من ارتفاع شاهق ليهبط ويغطي طريق سريع.

ويظهر في المقطع عدد من الأشخاص، الذي كانوا يقفون لتصوير الانهيار الجليدي، قبل أن يسرعوا بالعدو والفرار من أمامه بعد أن وصل إلى مستوى الطريق.

وقالت وسائل إعلام محلية في فرنسا إنه لم يصب أحد في الانهيار الجليدي الذي وقع بالقرب من الحدود مع إيطاليا.

المصدر
رويترز
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انهيار جليدي
جبال الألب
مقطع مصور
الألب الفرنسية

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