حوادث
الثلاثاء 16 يناير 2018 10:23

شاهد: انهيار جسر معلق في كولومبيا ومقتل 10 عمال

قتل 10 عمال بعد انهيار جسر معلق كانوا يقومون بإنشائه خارج العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وقالت سلطات الدفاع المدني (الاثنين) إن العمال كانوا يعملون على نظام تصريف المياه عندما انهار الجسر الذي يقع على بعد نحو 95 كيلومترا من العاصمة.

وكان تسعة من العمال قد توفوا في موقع الحادث بينما توفي الآخر بعد نقله إلى مستشفى قريب مصابا بجروح خطيرة.

وقالت السلطات إنها تبحث فيما إذا كان هناك عمال آخرون كانوا في موقع الحادث، وما إذا كان أي منهم مفقودا.

المصدر
أسوشيتد برس
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