أمريكا
الجمعة 16 مارس 2018 09:20

شاهد: انهيار جسر للمشاة في ولاية فلوريدا الأمريكية ومقتل 4 أشخاص

قال قائد فرقة إطفاء مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية إن جسرا للمشاة شيد حديثا انهار على عدة حارات مرورية عند جامعة فلوريدا الدولية يوم الخميس مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وبحث أفراد من أجهزة الطوارئ عن ناجين وسط ركام من الخرسانة والمعدن سقط من الجسر المنهار وسحق سيارات في أحد أكثر الطرق ازدحاما في جنوب فلوريدا.

وحوصرت ثماني سيارات على الأقل وسط حطام الجسر وقال مسؤولون وأطباء إن عشرة على الأقل نقلوا إلى المستشفيات.

وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن السيارات كانت متوقفة في إشارة مرور حين انهار عليها الجسر نحو الساعة 1730 بتوقيت غرينتش.

ويربط الجسر الجامعة بمدينة (سويتووتر) وجرى تركيبه يوم السبت خلال ست ساعات على طريق سريع يضم ثماني حارات وفقا لبيانات منشورة على موقع الجامعة على الإنترنت. وكان طول الجسر 53 مترا.

وقالت الجامعة إن الجسر الذي تكلف بناؤه 14.2 مليون دولار مصمم ليتحمل إعصارا بقوة خمس درجات وليعيش 100 عام.

وشكر الرئيس دونالد ترامب رجال الإنقاذ على شجاعتهم عبر موقع تويتر.

المصدر
رويترز
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