الاثنين 15 أبريل 2019 21:40
شاهد: انهيار برج كاتدارئية نوتردام بعد أن التهمته النيران
قال ايمانويل غريغوار مساعد رئيسة بلدية باريس (الاثنين) ان برج كاتدرائية نوتردام "انهار لتوه" بعدما التهمته النيران، لافتا الى وقوع "أضرار هائلة".
وأضاف غريغوار في تصريح تلفزيوني "هناك فريق خاص يحاول إنقاذ كل التحف الفنية، والأولوية لتأمين محيط المكان بهدف حماية السياح من إخطار الانهيار".
La flèche de #NotreDame, en flammes, s'effondre https://t.co/1zqzJ3gzCu pic.twitter.com/Tw7dD8U6Y3— Paris Match (@ParisMatch) April 15, 2019
ماكرون يتوجه إلى الكاتدرائية:
- من جانبه توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى موقع كاتدرائية نوتردام بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه بسبب الحريق الرهيب الذي دمر نوتردام دو باري".
- لم تحدد الرئاسة متى سيلقي خطابه، بينما تبث جميع أجهزة التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي صوراً للكاتدرائية القوطية، وهي رمز لباريس، تلتهمها النيران.
- كان من المتوقع أن يكشف الرئيس الفرنسي سلسلة اجراءات يعتزم اتخاذها للرد على المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمحتجين من حركة السترات الصفراء الذين يتظاهرون في مختلف انحاء البلاد منذ خمسة أشهر.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كتب على تويتر: "من المروع للغاية مشاهدة النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام بباريس.. يجب التصرف بسرعة".
- مسؤول لوكالة رويترز: لا أنباء عن إصابات حاليا في حريق كاتدرائية نوتردام بباريس والسلطات ما زالت تحقق في سبب الحريق.
المصدر
وكالات
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