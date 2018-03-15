الخميس 15 مارس 2018 13:36
شاهد: انهيار برج بولاية كنتاكي الأمريكية
نفذت السلطات الأمريكية عملية هدم برج يبلغ ارتفاعه 28 طابقا بولاية كنتاكي الأمريكية.
ويعود تاريخ بناء برج كابيتال بلازا بمدينة فرانكفورت إلى نحو خمس عقود.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأنه سيتم بناء مبنى جديد في نفس موقع برج كابيتال بلازا، الذي أُزيل الأحد.
واعتمدت عملية الهدم على تقنية مختلفة عن تقنية التفجير، إذ استخدم الضغط من اتجاهات متعاكسة على أجزاء معينة من المبنى بطريقة تؤدي لانهياره.
واحتشد العشرات من السكان لمشاهدة الحدث، بينما استخدم بعضهم هواتفهم المحمولة لالتقاط لحظة انهيار المبنى.
المصدر
رويترز