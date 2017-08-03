حوادث
الخميس 3 أغسطس 2017 13:35

شاهد: انهيار أرضي يقتل 3 أشخاص في قرية صينية

تسبب انهيار أرضي بمقتل 3 أشخاص، الثلاثاء، في قرية دونغسا بالقرب من مدينة بوير بمقاطعة يوننان جنوبي غرب الصين.

ووقع الانهيار الأرضي، الثلاثاء بعد طقس شديد وهطول مستمر للأمطار الغزيرة منذ الساعة 21:00 يوم الاثنين إلى الساعة 03:00 يوم الثلاثاء.

وأدى ذلك إلى تدمير مرافق البنية التحتية المتضررة من الكارثة لأكثر من 12 ألف قروى و 333.3 هكتارًا من الأراضي الزراعية، وأجبرت 375 شخصًا في بلدة تشى دونغ على إخلاء منازلهم.

وقد حشدت السلطة المحلية أكثر من 700 من رجال الإطفاء والموظفين من إدارة الشئون المدنية والأمن العام للقيام بعمليات إنقاذ طارئة.

وقد أقرت السلطات المحلية 500 ألف يوان للإغاثة من الكوارث، وقالت إن أعمال الإصلاح في ذروتها ولا تزال جارية.

المصدر
رويترز
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