قطاع غزة
السبت 14 أبريل 2018 18:27

شاهد: انفجار يودي بحياة 4 فلسطينيين في قطاع غزة

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن أربعة من أعضائها قتلوا فيما بدا أنه انفجار عرضي في قطاع غزة (السبت).

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، في بيان: "ارتقى شهداؤنا الأبرار إلى العلا، أثناء الإعداد والتجهيز شرقي مدينة رفح".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أربعة أشخاص قتلوا في الحادث. وقال مسعفون في الموقع بمنطقة رفح إن الانفجار وقع بسبب قذيفة دبابة إسرائيلية.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش ليس ضالعا في الأمر وقال: "لا علم لدينا بأية ضربة إسرائيلية في المنطقة".

واستشهد 31 فلسطينيا وأصيب المئات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 30 من مارس/آذار عندما بدأ فلسطينيون احتجاجات على حدود قطاع غزة تحت شعار "مسيرة العودة الكبرى"، للتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي احتلها الإسرائيليون عام 1948.

ونصب المحتجون عددا من الخيام قرب الحدود في إطار الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث.

وأعلنت إسرائيل منطقة محظورة قرب السياج الحدودي مع القطاع.

المصدر
رويترز
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شهداء فلسطينيون

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